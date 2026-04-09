人類が初めて月面を歩いたアポロ計画から約半世紀。アメリカが主導する有人月探査プロジェクト「アルテミス計画」の宇宙船が、月の裏側に到達。7日未明に宇宙船は地球から約40万7000キロ離れた地点を通過し、人類史上最も地球から離れた記録を更新しました。加速する宇宙開発は今後私たちの未来にどう役立つのでしょうか。【写真を見る】月への移住や火星旅行も可能に！？月探査「アルテミス計画」を専門家が解説【ひるおび】NASA