◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース(日本時間7日、 ロジャース・センター)ドジャースの大谷翔平選手が先発として今季2度目の登板。試合後ロバーツ監督がコメントしました。大谷選手は3回に先制点を許しましたが、6回被安打4、2奪三振1失点。チームは6回に逆転し、大谷選手が勝利投手の権利を得て降板しましたが、中継ぎ陣が7回に同点、8回に勝ち越しを許し、大谷選手に勝ち負けはつきませんでした。大谷選手は試合後、この日の投球