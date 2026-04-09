「さがみん」を活用した生成ＡＩアバターの体験ページ相模原市が生成人工知能（ＡＩ）を使って子育て分野に関する市の取り組みへの質問に回答する実証実験を行っている。市のマスコットキャラクター「さがみん」がアバター（分身）となり、話し言葉でやりとりできる＝写真。市は利用状況や回答の精度、アバター活用の有効性を分析し、今後の導入を検討する。実験は１７日まで。スマートフォンで体験ページにアクセスすると利用