国政政党「チームみらい」の安野貴博党首は９日、国会内で会見し、事務本部長を務めていた黒岩里奈氏が３月末で退任したことを発表した。安野氏は「黒岩は組織基盤が整っていない時期から事務本部長として、今日の党の土台をつくってきた。退任は黒岩自身から党のフェーズが変わってきたこと、そのフェーズに合わせた組織体系にすることの意向をくんだ」と話した。黒岩氏は安野氏の妻で、大手出版社の編集者を務めている。