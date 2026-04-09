メーガン妃のオーストラリア訪問が間近に迫る中、今回の訪問の本当の目的について様々な憶測が飛び交っている。英紙デーリー・メールが８日、報じたメーガン妃は１７日から１９日まで、ラジオ界の女王と呼ばれるジャッキー・０・ヘンダーソンと彼女のマネージャーであるジェマ・オニール氏が設立したイベント会社「べスティーズ」がシドニーで主催する３００人の女性ファンを集めたリトリートイベント「究極の女子会」のメイン