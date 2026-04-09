秋田朝日放送 秋田県内の公立高校入試で、一時オンラインでの合否確認ができなったトラブルで、システムを受託した事業者がプログラムの設定ミスなどが原因だったと発表しました。 ３月に行われた公立高校入試のオンラインシステムでの合格発表では、正しいページが表示されず、一時合否が確認できないトラブルがありました。県からオンラインシステムの受託をした「システムディ」は６日、合格発表の時刻を判定す