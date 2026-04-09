秋田朝日放送 物価高対策として県が発行する「秋田県プレミアムチケット」の紙のチケットが完売しました。電子チケットは引き続き販売されています。 県プレミアムチケットは、物価高騰の影響を受けている県民生活の支援と事業者の応援を目的に県が発行しています。県内在住者であれば６０００円分の券を５０００円で購入し、飲食店や小売店などで利用することができます。 県によりますと、紙のチケットは１日から販売