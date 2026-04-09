サッパリしたスイーツが恋しい季節です！ 寒いときは濃厚なスイーツがおいしく感じたけれど、気温が暖かくなるとサッパリしたものが食べたくなります。今回は、そんなときにオススメなスイーツをご紹介。ピックアップしたのは、「ヨーグルトスイーツ」。ヨーグルトがベースなので、さわやかな味わい。春らしく暖かくなってくるこの時期に、ピッタリのスイーツです。 ヨーグルトの消費にもオススメ 今回集めたのは、ヨーグルト丸