Ｊ１清水は９日、ＭＦ弓場将輝（２３）に第１子となる男児が誕生したと発表した。この日までに取材に応じ、５日のアウェー長崎戦（３〇０）の翌６日に誕生したことを明かした。昨季に清水に加入し、２年目を迎えた弓場は「生まれてきた瞬間は『何、この生き物』と思ったんですけど、時間がたって抱っこするにつれてすごくかわいくなって、自分がパパかぁって気持ちになりました」と目を細めた。一家の主としての責任も感じ「