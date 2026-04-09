【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は８日、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のマルク・ルッテ事務総長とホワイトハウスで会談し、対イラン軍事作戦について協議した。トランプ氏はＮＡＴＯ加盟各国が軍事作戦に非協力的だったとして不満を強めており、米国の脱退の可能性も議題になったとみられる。会談は、非公開で行われた。ルッテ氏は会談後、米ＣＮＮのインタビューで、トランプ氏と「率直でオープンな議論を行っ