女優の高岡早紀（53）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。プライベートでの写真が反響を呼んでいる。現在、SUPEREIGHTの安田章大が主演を務める音楽劇「ポルノスター」に出演中の高岡。この日は「休演日は忙しい」と書き出し、ネイルを施した手足の写真を公開した。そして「身体のメンテナンスやら、食料品の買い出しやら、子供のこと、ワンコのこと。。なんだかんだ充実の休日だったわね。。」とつづった。この