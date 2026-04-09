歌手の森口博子（57）が8日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演した。喫茶店風のスタジオで、かまいたち濱家隆一が扮（ふん）するマスターと山内健司らがゲストとともに「余談」を語り合う番組だ。「バラエティーに出ていったきっかけ」を聞かれた森口は、堀越高校に通っていた17歳の頃、「あの子は才能がないから福岡に返した方がいい」とリストラ宣告を受けていたことを告白。当時、気の強かった森口は「才能な