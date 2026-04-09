「M−1グランプリ2025」準優勝のドンデコルテ渡辺銀次（40）が出演するウェブCM動画が反響を呼んでいる。話題となっているのは、マクドナルドの公式Xで8日に公開された、「ダブルチーズバーガー（ダブチ）」のウェブCM。堺雅人を起用した「青春を取り戻すバーガー」篇と同じくロックバンド怒髪天の楽曲「オトナノススメ〜還暦上等！〜」をバックに、渡辺が「渡辺銀次40歳独身私は豊かです。豊かさとは持っているものの多さではな