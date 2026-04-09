◆■新ホームアリーナでの一日「みんな少年のように」 4月8日、TOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京）で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第30節が行われ、サンロッカーズ渋谷が87－73で川崎ブレイブサンダースに勝利。SR渋谷としては来シーズンからホームアリーナとして使用する“夢のアリーナ”での初陣を白星で飾った