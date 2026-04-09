4月8日、ドイツで行われている「第31回アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」のU17女子日本代表（FIBAガールズランキング9位）がイタリア代表（同7位）と対戦。62－51で初戦白星を飾った。 小林蘭、権藤寧々、竹内みや、中澤希乃、石綿文の5名がスターターに名を連ねた日本。重い立ち上がりとなった第1クォーターでわずかにビハインドを背負うも、第2クォー