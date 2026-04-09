サニーサイドアップグループが続伸している。この日、ｎｏｔｅと戦略的パートナーシップを締結したと発表しており、好材料視されている。 ＰＲ発想を軸とした統合的なコミュニケーションソリューションを通して、企業やブランドと人や社会との関係性をデザインしてきたサニーサイドと、ＡＩ時代に最適化されたインフラである「ｎｏｔｅ」を融合させることで、新たなコミュニケ&#