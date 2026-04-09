メイコーが続伸している。同社は８日取引終了後、ベトナムに子会社を設立すると発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 設立は今月２５日を予定。アセアン地区でのサプライチェーン構築を進める顧客の需要が既存工場及び建設中の工場の生産能力を上回ることが見込まれることが主な理由だとしている。 出所：MINKABU PRESS