「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日正午現在で、ホンダが「買い予想数上昇」で４位となっている。 ９日の東証プライム市場でホンダが反落。同社は３月１２日に２６年３月期の連結最終損益が４２００億～６９００億円の赤字（前の期は８３５８億円の黒字）になるとの見通しを発表した。電気自動車（ＥＶ）関連の損失計上が響く。業績悪化を受け、ソニーグループとのＥＶ