午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３５４、値下がり銘柄数は１１８１、変わらずは３７銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に海運、非鉄金属、鉱業、水産・農林など。値下がりで目立つのは空運、保険、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS