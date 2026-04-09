パワーエックスが続伸している。同社はきょう、クリハラント（大阪市北区）が兵庫県赤穂市に新設する特別高圧蓄電所向けに、蓄電システム「ＭｅｇａＰｏｗｅｒ２５００」１６台を受注したと発表。これが新たな買い手掛かりとなっているようだ。 同社の蓄電システムを採用するクリハラントの系統蓄電所は、２６年２月に運転を開始した「だいご蓄電所」（茨城県大子町）、現在構築を進めている「淡路島蓄電所」（兵庫