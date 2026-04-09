石川綾子が、ビルボードライブ2都市ツアー『石川綾子 Billboard Live Tour 2026 “ストラディヴァリウス・ギフト”』を7月に開催する。 （関連：ASA-CHANG&巡礼、Mrs. GREEN APPLE……バイオリニストとして幅広く活躍須原杏、ジャンル横断的な素養がもたらす斬新さ） 5月2日リリースのアルバムを携えて行われる同ツアーは、アルバムタイトルにもなっている『STRADIVARIUS GIFT』が示す通り、