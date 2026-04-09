しょうがの風味が爽やか【画像で見る】パプリカの赤としょうがの香りで気分爽やか「とり肉とパプリカのしょうがみそ炒め」元気のない日や疲れた日には見た目から元気になる赤い食材を使ったレシピはいかがでしょう。今回は赤パプリカの華やかな色合いと、しょうがの風味が食欲をアップさせる「しょうがみそ炒め」をご紹介します。＊＊＊■とり肉とパプリカのしょうがみそ炒めコクのあるみそ味にしょうがの風味が爽やか「とり肉