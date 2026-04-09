デンバー・ナゲッツ vs メンフィス・グリズリーズ 日付：2026年4月9日（木） 開催地：ボール・アリーナ（Denver） 最終スコア：デンバー・ナゲッツ 136 - 119 メンフィス・グリズリーズ NBAのデンバー・ナゲッツ対メンフィス・グリズリーズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリードし37