今月６日から始まった春の交通安全県民運動にあわせ、山形県酒田市では、きょう街頭で安全運転などを呼びかける啓発活動が行われました。 【写真を見る】交通事故減少目指す街頭で安全運転などを呼びかける啓発活動（山形・酒田市） この街頭活動は、交通ルールに不慣れな新入学児童や、運転免許を取得したばかりの新社会人などに交通ルールを改めて考えてもらおうと行われたもので、朝の通勤・通学時間に合わせて