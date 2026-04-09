じゃがいもと豚ひき肉、いつもの食材で満足ごはん！【バリエ14品】どんな料理にも使えるじゃがいものおかずじゃがいもや玉ねぎ、卵など、冷蔵庫にいつもある食材は、献立に困った日の救世主になります。アレンジ方法は無限大。さまざまな調理法をストックしておくと心強いですよね。今回は、定番食材と豚ひき肉を合わせて、満足度をアップしたおかず2つをご紹介します。■そぼろ肉じゃがじゃがいもは焼き色をつけてこうばしくじゃ