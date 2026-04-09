【その他の画像・動画等を元記事で観る】 プリンセス プリンセスのライブフィルム『The Last Live』（劇場版5.1chデジタルリマスター）が一夜限定全国上映されるイベント『PANIC TOUR ’26 プリプリで遊ぼう！』が、バンド解散から30年の節目となる2026年5月31日に、全国24都市・30館の映画館にて開催。 このたび、東京・新宿ピカデリーでの上映に、プリンセス プリンセスのリーダー・渡辺敦子が登壇