M!LKが表紙を飾った雑誌の重版が相次ぎ、注目を集めている。 『10C』 Vol.7、『CanCam』5月号特別版に続き、2025年7月に発売された『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』特別版でも重版が決定。勢いの続く人気ぶりに、ファンの関心が高まっている。 【写真】重版が決定した、M!LK『10C』『CanCam』『S Cawaii! ME』表紙ビジュアル 他（全3投稿） ■『10C』Vol.7は再々重版決定 宝島社ムック局の公式Xでは、『10C』Vol.7の再々重版