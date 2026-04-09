4月3日に放送された『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）に、BTSのV（ヴィ）とJUNG KOOK（ジョングク）がゲスト出演。「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国に登場し、「Dynamite」「2.0」でコラボダンスを披露した。 【写真】BTS V・ジョングク＆TAKAHIRO／V・ジョングク＆小森隼、佐藤晴美らLDH選抜チーム／V・ジョングク＆Snow Man『それスノ』オフショット 他 ■TAKAHIRO「輝きと温かさにあふれるお