イオン九州 [東証Ｓ] が4月9日後場(13:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比4.4％増の115億円に伸びたが、27年2月期は前期比11.4％減の102億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比20.1％減の60.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.2％→4.5％に悪化した。 株探ニュース