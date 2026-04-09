9日13時現在の日経平均株価は前日比479.64円（-0.85％）安の5万5828.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は354、値下がりは1181、変わらずは37と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は138.78円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が101.37円、東エレク が55.31円、リクルート が20.31円、ディスコ が20.18円と続いている。 プラス寄与度トップは