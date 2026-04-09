北海道・石狩市新港南3丁目の工場で4月9日午前、作業中だった50代の男性従業員が直径約1メートルの鉄パイプに挟まれる事故がありました。午前10時45分ごろ、工場の関係者が「（男性が）パイプの間に挟まれ、意識がない」と消防に通報しました。消防によりますと、男性はパイプとパイプの間に挟まった状態で、およそ10分後に救助されましたが、意識不明の重体だということです。警察によりますと、工場では鉄パイプなどを製造