日本の大食いタレント・アンジェラ佐藤さんが台湾で心温まる体験をした。聯合新聞網など複数の台湾メディアが8日に報じた。今月4日から台湾を訪れている佐藤さんは、7日に自身のSNSアカウントでこの体験を報告した。それによると、台湾の食べ放題の店でいつものように食べまくっていたところ、店員が「神妙な面持ち」で近付いてきた。佐藤さんは「あ、ヤバい。これは台湾で初の出禁（出入り禁止）パターンでは？」と焦ったものの、