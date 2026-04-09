2028年のNHK大河ドラマの制作発表会見が9日、東京・渋谷の同局で行われる。脚本、主演に注目が集まる。現在放送中の「豊臣兄弟！」、幕臣・小栗忠順を主人公とした来年の「逆賊の幕臣」に続く大河ドラマ通算67作目となる。【歴代NHK大河ドラマアラカルト】◇第1作1963年（昭和38年）の「花の生涯」。主人公の大老・井伊直弼を歌舞伎俳優の二代目尾上松緑が演じた。◇最古の時代平将門を主人公とし、律令制度の崩壊