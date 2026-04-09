第66代横綱・若乃花の花田虎上さんの妻・倉実さんが4月8日、自身の公式ブログで次女・桃果さんが中学校の入学式に出席したことを報告しました。 【写真を見る】【 花田虎上 】次女・桃果さんの中学校入学式を報告「1年ぶりの制服姿 ぐんとお姉さんになったように感じて朝から胸がいっぱいでした」妻・倉実さんは感無量倉実さんは「今日はMokaの入学式眩しいくらいの快晴！」と晴れやかな心境を綴り、「1年ぶりの制服