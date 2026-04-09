米フロリダ州マイアミのガソリンスタンドで車に給油する男性＝6日/Joe Raedle/Getty Images（CNN）米石油企業ガルフオイルのエネルギー顧問を務めるトム・クロザ氏は、ホルムズ海峡における通航状況の変化を米国の消費者が実感するには「多少時間がかかる」との見方を示した。7日夜に合意が成立した2週間の停戦には、条件としてホルムズ海峡の再開が盛り込まれていたと報じられている。だがクロザ氏によれば、海峡から「運び出され