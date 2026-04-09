女優の桃井かおりが9日、自身のインスタグラムを更新。8日に75歳の誕生日を迎えたことを伝えた。桃井は「75歳のお誕生日、密に迎えました」と自身の写真をアップ。「今とっ散らかっててワラシの誕生日どころでは無いが、また新たに年重ねられた奇跡に驚き、これからは一年一年生き延びていることにただただ二人で感謝する誕生日となりそうです」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「えーもう75歳？肌綺麗」「とっても素