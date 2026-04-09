Photo: にしやまあやか こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。休日にまでPCが入るような大きなバッグで出かけたくありません。とはいえ完全に手ぶらというわけにもいかないので、ミドルエイジの休日スタイルにもマッチするバッグがひとつは欲しいもの。ついでに仕事の日にも使えるデザインだと尚よしですよね。そんな希望に合いそうなバッグが「Virano」。こちらを実際に