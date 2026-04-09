Photo: ヤマダユウス型 音響技術企業のCearが2026年3月26日に開催した、Cear Technology Conference 2026。同社といえば、手のひらサイズの高音質スピーカー「pavé」が真っ先に思い浮かびますが、今回のカンファレンスで提示されたのは、音響業界のOSを塗り替えるような壮大なビジョンでした。 Photo: ヤマダユウス型