日本製鉄は4月8日、名古屋製鉄所(愛知県東海市)で建設を進めていた次世代熱延ラインについて、4月1日より熱間試運転(熱延コイルの試験生産)を開始したと発表した。2026年8月の商業生産開始を予定している。2022年夏頃:地盤を強固にするために杭打ちを実施○次世代熱延ラインの概要同ラインは2022年5月に着工。地盤強化のための杭打ち工事から始まり、基礎工事、建屋建設、設備据付工事、個々の設備の試運転を順次実施してきた。投