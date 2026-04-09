日本製鉄は4月7日、風力発電の支持構造物向けに、最大板厚140mmの厚鋼板を開発し、経済産業省の「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」に基づく性能評価を完了したと発表した。これにより、国内洋上風力向け構造物で、これまで事実上の上限とされてきた板厚100mm超の鋼材が適用可能になるという。今後採用が期待される国内洋上風力発電設備の例(写真提供:日鉄エンジニアリング)○開発の概要対象となるのは、風車タワー、