皆さんは、「原因不明のトラブル」に巻き込まれたことはありませんか。小さな違和感でも、積み重なると大きな問題に発展してしまうことも。今回は、筆者の友人Y太が勤める会社で起こった、思わず苦笑いしてしまう“プチ事件”エピソードをご紹介します。 会議室の多い会社 Y太は、製薬会社で営業職として働く30代の会社員です。Y太の会社には会議室が5部屋あり、以前はそれほど頻繁に使われていませんでした。コロナ禍