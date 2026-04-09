デビュー20周年を迎えた元AKB48の柏木由紀(34)が8日に更新したXで、過去と現在の自身の写真を組み合わせ、ファンから「今も昔もかわいい」と反響を呼んでいる。 【写真】ゆきりんの歴史がひと目で分かる今とデビュー当時どっちが好き？ 柏木はXに「デビュー20年目に突入しました！」と投稿。「まさかこんなに長く続けられるとは！いつもありがとうございます！20年目も元気に頑張りますよ～４