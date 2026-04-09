東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインが、2026年5月21日(木)をもって、磁気乗車券の発売を終了。2025年7月より二次元コードを使用した乗車券が導入されてきましたが、2026年5月にすべての乗車券が二次元コードを使用した乗車券に置き換わります。 ディズニーリゾートライン「磁気乗車券の取り扱い終了」 発売終了日：2026年5月21日(木)発売を終了する磁気乗車券：普通乗車券