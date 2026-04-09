穂志もえかが主演する映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』より、山奥の洋館を訪れた霊媒師・愛里（穂志）に降りかかる恐怖の連鎖を捉えた本予告、本ポスターが解禁された。【動画】逃げ場なき洋館で連鎖する恐怖『Never After Dark／ネバーアフターダーク』本予告賀来賢人とデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾となる本作は、霊にまつわる怪奇現象を解決するべく、霊媒師が人里離れた洋