“キング・オブ・ロックンロール”エルヴィス・プレスリーの伝説的パフォーマンスを体感できる映像作品『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』（5月15日よりIMAX先行上映、5月22日より2D公開）の場面写真が公開された。【画像】この記事で紹介している別の場面写真本作は、映画『エルヴィス』（2022年）を手がけたバズ・ラーマン監督が、その制作過程で発見された未公開フィルムを含む膨大なアーカイブ