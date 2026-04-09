ナイキは、あす10日に東京・新宿に「NIKE SHINJUKU」をオープン。これに先駆け9日、メディアプレビューを行った。【写真80枚以上】スニーカー、トレーニングウエアなどわくわくする商品が多数…NIKE SHINJUKU内外観全部見せこの店舗は1階から4階までで構成され、世界一のターミナルである新宿のトラフィックを想起させ、店内を巡るのが楽しくなるようなポップなフロアマップ構成。陸上のトラックのコースがフロアデザインに組