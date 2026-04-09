第一印象で気になる人は、とあ1人だけだと明かしていた、爽やかイケメン・かいと。1日目の市内観光後、早速とあを2ショットに誘うと、「笑った顔が可愛い」と想いを伝え、さらには無言で大胆な行動も…。スタジオ陣が思わず「ずるい！」と声を上げた胸キュンシーンに注目が集まった。【映像】佐藤健似イケメン男子のビジュアル（可愛すぎる激モテ女子も）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称