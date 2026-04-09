お笑いトリオ「安田大サーカス」のHIROさんが自身のインスタグラムを更新。新車の『ハイゼットカーゴ』を公開しました。 【写真を見る】【 安田大サーカス・HIRO 】納車前の新車『ハイゼットカーゴ』を公開「やはり黒はカッコイイな」「安全運転でＧＯ」HIROさんは「新しいハイゼットカーゴを今日は観に行って来ました納車まで後少し」と綴り、新しい愛車の画像を投稿しました。 愛車は真っ黒の軽自動車の商用バ