女優の波瑠（34）が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。親交の深い芸人の妻を明かした。番組のテーマは「LINE友だち1000人VS10人人間関係のお悩み発表SP」と題し、気軽に友人ができるタレントと慎重に友だち作りをしていくタレントが集結した。波瑠は「私の趣味がゲームなので、ゲームを通じて友だちになった人とかいて、アンジャッシュの児嶋（一哉）さんの奥さまが一番仲良い。年齢的には先