Faulieu.が、バンドにとって過去最大規模のワンマンライブ『Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE03-』を、8月1日にLIQUIDROOMにて開催する。 （関連：チャットモンチー、SHISHAMOに続く期待のガールズバンドは？ちゃくら、らそんぶる……今押さえておきたい4組を紹介） 同情報は、4月8日に行われたメジャー1stアルバム『MiX』の配信リリースイベントにて発表されたもの。Faulieu.は同作を携え